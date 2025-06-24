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Стала известна стоимость реконструкции троллейбусного депо в Омске

К этому вопросу вернутся после рассмотрения инвестпрограммы на 2026 год.

Источник: Мэрия Омска

Как сообщил председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин после заседания Омского городского Совета, к вопросу о реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина вернутся при рассмотрении проекта адресной инвестпрограммы на 2026 год. Это связано с тем, что реконструкция депо обойдётся примерно в миллиард рублей.

Он также отметил, что в Горсовете ждут поддержку от министерства транспорта.

Ранее мы писали, что в Омске назвали сроки реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу.