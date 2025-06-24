Стала известна стоимость реконструкции троллейбусного депо в Омске

Как сообщил председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин после заседания Омского городского Совета, к вопросу о реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина вернутся при рассмотрении проекта адресной инвестпрограммы на 2026 год. Это связано с тем, что реконструкция депо обойдётся примерно в миллиард рублей.