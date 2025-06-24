Россия меняет правила въезда для иностранцев

На российских границах будет проводить эксперимент по упрощенному въезду иностранцев в страну.
С 30 июня 2025 года на всех пограничных пунктах России стартует эксперимент по новой процедуре регистрации для иностранцев, прибывающих без визы. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.
«С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении. Оно размещенно на сайте дипмиссии.
В рамках эксперимента иностранным гражданам, которые планируют въезд в Россию без визы, необходимо будет заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать электронное заявление через мобильное приложение ruID. В приложении пользователи должны загрузить фотографию лица, копию паспорта и предоставить запись голоса для сдачи биометрических данных. На границе потребуется предъявить удостоверяющий личность документ, сведения о котором указаны в ruID.
Нововведение призвано упростить и ускорить процедуру пересечения российской границы для иностранцев, а также повысить уровень безопасности за счет использования электронных сервисов и биометрической идентификации. Эксперимент позволит протестировать новые правила въезда и выезда, а также оценить их эффективность для последующего внедрения на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что российские власти изучают перспективу либерализации визового режима для иностранных граждан, в частности, введение системы многократных электронных виз. Как сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, соответствующие инициативы находятся в процессе обсуждения.