Россия меняет правила въезда для иностранцев

«С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении. Оно размещенно на сайте дипмиссии.