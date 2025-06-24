Пермский производитель спортивной обуви получил убыток за 2024 год

Напомним, весной 2024 года ООО «Трек» открыло производственную площадку в Узбекистане. Кроме этого, были открыты новые производства в Кунгуре и Лысьве. Тогда руководство компании сообщило, что для открытия новых площадок были выделены инвестиции в размере более 50 млн руб. за 2023 год. По данным «Ъ-Прикамье», часть пермского производства также была переведена в Узбекистан.