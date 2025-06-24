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На развитие туристической отрасли в Башкирии власти выделили почти 4 млрд рублей

В Башкирии на развитие туризма направили 3,7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Башкирии на еженедельном совещании с главами муниципалитетов прошло обсуждение подготовки к летнему туристическому сезону. Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, республика обладает значительным туристическим потенциалом, и за последние два года на развитие этой сферы было направлено около 3,7 миллиарда рублей, включая полтора миллиарда рублей федеральных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Назаров подчеркнул, что эти инвестиции позволили создать современную туристическую инфраструктуру. В настоящее время в регионе действует более 600 коллективных средств размещения, а за последние пять лет номерной фонд увеличился на 800 единиц.

Особое внимание было уделено новому формату отдыха — глэмпингам. Если в 2020 году их было всего пять, то сейчас количество таких объектов больше 120, причем 110 из них работают круглый год.

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко сообщила, что летний сезон традиционно привлекает наибольшее число туристов, и спрос на бронирование в глэмпингах уже значительно вырос, особенно на выходные и праздничные дни. К началу сезона подготовлено 59 официальных маршрутов, адаптированных к летним условиям, а также запланировано 61 крупное мероприятие.

— Особое внимание будет уделено безопасности туристов и качеству предоставляемых услуг, — заверила чиновница.

Глава ведомства также отметила, что в сфере туризма внедрен новый механизм государственного контроля, который поможет бороться с нелегальным бизнесом и повысить качество услуг. Продолжится работа по классификации гостиниц и аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

По итогам совещания Назаров поручил администрациям Архангельского, Балтачевского, Мелеузовского районов и города Кумертау обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма. Министерству предпринимательства и туризма предстоит разработать программу развития отрасли до 2030 года, которая станет дорожной картой с учетом современных тенденций и потребностей туристов.