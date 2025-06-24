На развитие туристической отрасли в Башкирии власти выделили почти 4 млрд рублей

В правительстве Башкирии на еженедельном совещании с главами муниципалитетов прошло обсуждение подготовки к летнему туристическому сезону. Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, республика обладает значительным туристическим потенциалом, и за последние два года на развитие этой сферы было направлено около 3,7 миллиарда рублей, включая полтора миллиарда рублей федеральных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».