Красноярский край получил значительный грант на молодежные инициативы

Красноярский край занял второе место в федеральном конкурсе на реализацию молодежных мероприятий, что позволит региону получить грант в размере 125 миллионов рублей для запуска новых программ и проектов, направленных на молодежь.
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко. Участником конкурса стал красноярский Центр молодежных инициатив «Форум», который получил высокую оценку жюри.
«Поздравляем команду “Форума” и всех, кто поддерживал заявку! Вперед, Красноярский край!» — отметил Сергей Пономаренко.
Согласно приказу Росмолодежи, подписанному 23 июня, выделенные средства будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий, проводимых на базе круглогодичных молодежных образовательных центров.
В финал конкурса вышли 10 регионов. Первое место занял АНО «Молодежный центр Югры» из Ханты-Мансийского АО с грантом в 150 миллионов рублей. Третье место досталось ГАУ Ямало-Ненецкого АО «Ямолод», который получит 87,5 миллиона рублей. Также среди победителей — молодежные организации Ростовской, Ленинградской, Липецкой, Архангельской, Сахалинской, Нижегородской областей и Хабаровского края с грантами от 50 до 112,5 миллионов рублей.
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