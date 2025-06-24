Красноярский край получил значительный грант на молодежные инициативы

В финал конкурса вышли 10 регионов. Первое место занял АНО «Молодежный центр Югры» из Ханты-Мансийского АО с грантом в 150 миллионов рублей. Третье место досталось ГАУ Ямало-Ненецкого АО «Ямолод», который получит 87,5 миллиона рублей. Также среди победителей — молодежные организации Ростовской, Ленинградской, Липецкой, Архангельской, Сахалинской, Нижегородской областей и Хабаровского края с грантами от 50 до 112,5 миллионов рублей.