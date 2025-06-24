Экономист Балынин допустил падение курса доллара ниже 75 рублей

Курс доллара в ближайшие пару недель может упасть ниже 75 рублей, но ненадолго, такое мнение в разговоре с aif.ru выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Коридор 75−83 рублей за доллар и 86−95 рублей за евро считаю актуальными фундаментальными значениями. Я думаю, что в связи с этим начало июля мы встретим именно на этих значениях. Но, конечно, в ближайшее время мы вполне можем увидеть как кратковременные укрепления ниже 75 рублей за доллар/86 рублей за евро, так и кратковременные ослабления ниже 83 рублей за доллар/95 рублей за евро», — отметил экономист.
По мнению Балынина, различные факторы, в том числе геополитические, не приведут к серьезному падению или росту доллара.
«Продолжительных серьезных выходов за коридоры 75−83 рубля за доллар и 86−95 рублей за евро я не ожидаю в ближайшем будущем. При этом, на мой взгляд, крайне высока вероятность укрепления в этом году евро к доллару (до 1,17−1,2 доллара за евро)», — добавил он.
Балынин посоветовал хранить сбережения в рублях, так как это безопаснее и выгоднее.
Ранее Балынин рассказал, кому повысят пенсии с 1 июля.