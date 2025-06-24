Экономист Балынин допустил падение курса доллара ниже 75 рублей

«Коридор 75−83 рублей за доллар и 86−95 рублей за евро считаю актуальными фундаментальными значениями. Я думаю, что в связи с этим начало июля мы встретим именно на этих значениях. Но, конечно, в ближайшее время мы вполне можем увидеть как кратковременные укрепления ниже 75 рублей за доллар/86 рублей за евро, так и кратковременные ослабления ниже 83 рублей за доллар/95 рублей за евро», — отметил экономист.