Курсы валют на 24 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть усилили падение до 5%, свидетельствуют данные бирж, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:30 аст цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,8% к уровню предыдущего закрытия — до 71,86 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,12%, до 70,06 доллара.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в понедельник, пишет Investing.com. На Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото к 17:30 аст с поставкой в августе торговались по цене 3 374,17 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,34%. Фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,05%, достигнув отметки 36 долларов за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:30 аст bitcoin торговался по 103 118,4 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подорожала на 0,89%, а ее капитализация составила 3,72 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 310,7 долларов, повысившись в цене на 5,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 278,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,10 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 июня.
1 австралийский доллар 333,97 тенге.
1 азербайджанский манат 308,83 тенге.
10 армянский драм 13,67 тенге.
1 белорусский рубль 160,27 тенге.
1 бразильский реал 94,95 тенге.
10 венгерских форинтов 14,86 тенге.
1 гонконгский доллар 66,68 тенге.
1 грузинский лари 194,23 тенге.
1 датская крона 80,45 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,54 тенге.
1 доллар США 523,46 тенге.
1 евро 600,4 тенге.
1 индийская рупия 6,03 тенге.
1000 иранский риал 12,5 тенге.
1 канадский доллар 379,65 тенге.
1 китайский юань 72,83 тенге.
1 кувейтский динар 1 707,92 тенге.
1 кыргызский сом 5,99 тенге.
1 малазийский ринггит 121,96 тенге.
1 мексиканский песо 27,19 тенге.
1 молдавский лей 30,68 тенге.
1 норвежская крона 51,43 тенге.
1 польский злотый 140,34 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,53 тенге.
1 российский рубль 6,69 тенге.
1 СДР 713,05 тенге.
1 сингапурский доллар 404,87 тенге.
1 таджикский сомони 53,41 тенге.
1 тайский бат 15,85 тенге.
1 турецкая лира 13,2 тенге.
100 узбекских сумов 4,19 тенге.
1 украинская гривна 12,49 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 700,28 тенге.
1 чешская крона 24,16 тенге.
1 шведская крона 53,76 тенге.
1 швейцарский франк 639,61 тенге.
1 южноафриканский ранд 37,67 тенге.
100 южнокорейских вон 38,59 тенге.
1 японская иена 3,54 тенге.