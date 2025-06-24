Курсы валют на 24 июня, цены на нефть и металлы

Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в понедельник, пишет Investing.com. На Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото к 17:30 аст с поставкой в августе торговались по цене 3 374,17 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,34%. Фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,05%, достигнув отметки 36 долларов за тройскую унцию.