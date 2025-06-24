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Курсы валют на 24 июня, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 523,46 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Мировые цены на нефть усилили падение до 5%, свидетельствуют данные бирж, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:30 аст цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,8% к уровню предыдущего закрытия — до 71,86 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,12%, до 70,06 доллара.

Металлы

Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в понедельник, пишет Investing.com. На Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото к 17:30 аст с поставкой в августе торговались по цене 3 374,17 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,34%. Фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,05%, достигнув отметки 36 долларов за тройскую унцию.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 23:30 аст bitcoin торговался по 103 118,4 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подорожала на 0,89%, а ее капитализация составила 3,72 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 310,7 долларов, повысившись в цене на 5,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 278,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,10 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 июня.

1 австралийский доллар 333,97 тенге.

1 азербайджанский манат 308,83 тенге.

10 армянский драм 13,67 тенге.

1 белорусский рубль 160,27 тенге.

1 бразильский реал 94,95 тенге.

10 венгерских форинтов 14,86 тенге.

1 гонконгский доллар 66,68 тенге.

1 грузинский лари 194,23 тенге.

1 датская крона 80,45 тенге.

1 дирхам ОАЭ 142,54 тенге.

1 доллар США 523,46 тенге.

1 евро 600,4 тенге.

1 индийская рупия 6,03 тенге.

1000 иранский риал 12,5 тенге.

1 канадский доллар 379,65 тенге.

1 китайский юань 72,83 тенге.

1 кувейтский динар 1 707,92 тенге.

1 кыргызский сом 5,99 тенге.

1 малазийский ринггит 121,96 тенге.

1 мексиканский песо 27,19 тенге.

1 молдавский лей 30,68 тенге.

1 норвежская крона 51,43 тенге.

1 польский злотый 140,34 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 139,53 тенге.

1 российский рубль 6,69 тенге.

1 СДР 713,05 тенге.

1 сингапурский доллар 404,87 тенге.

1 таджикский сомони 53,41 тенге.

1 тайский бат 15,85 тенге.

1 турецкая лира 13,2 тенге.

100 узбекских сумов 4,19 тенге.

1 украинская гривна 12,49 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 700,28 тенге.

1 чешская крона 24,16 тенге.

1 шведская крона 53,76 тенге.

1 швейцарский франк 639,61 тенге.

1 южноафриканский ранд 37,67 тенге.

100 южнокорейских вон 38,59 тенге.

1 японская иена 3,54 тенге.