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Глава Россельхознадзора признал, что США никогда не были основными импортерами продукции РФ

Глава Россельхознадзора Данкверт назвал США не самым приоритетным рынком.

Источник: Комсомольская правда

Американские представители никогда не были главными импортерами российских товаров. США не являются приоритетным рынком для РФ. На это указал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с ТАСС.

Руководитель органа заявил, что российские экспортеры по-прежнему поставляют молочную продукцию и мёд в США. При этом объемы не такие большие, как при взаимодействии с рядом других стран. Глава Россельхознадзора отметил, что США и раньше закупали не слишком много российской продукции, не считая рыбы.

«Для нас принципиально, что есть разрешения на поставки, и американские коллеги принимают наши документы», — подытожил Сергей Данкверт.

В Сербии, между тем, прекратились поставки оружия за рубеж. Государство отправляет запасы собственной армии.