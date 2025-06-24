Глава Россельхознадзора признал, что США никогда не были основными импортерами продукции РФ

Руководитель органа заявил, что российские экспортеры по-прежнему поставляют молочную продукцию и мёд в США. При этом объемы не такие большие, как при взаимодействии с рядом других стран. Глава Россельхознадзора отметил, что США и раньше закупали не слишком много российской продукции, не считая рыбы.