Глава Россельхознадзора признал, что США никогда не были основными импортерами продукции РФ

Американские представители никогда не были главными импортерами российских товаров. США не являются приоритетным рынком для РФ. На это указал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с ТАСС.
Руководитель органа заявил, что российские экспортеры по-прежнему поставляют молочную продукцию и мёд в США. При этом объемы не такие большие, как при взаимодействии с рядом других стран. Глава Россельхознадзора отметил, что США и раньше закупали не слишком много российской продукции, не считая рыбы.
«Для нас принципиально, что есть разрешения на поставки, и американские коллеги принимают наши документы», — подытожил Сергей Данкверт.
В Сербии, между тем, прекратились поставки оружия за рубеж. Государство отправляет запасы собственной армии.