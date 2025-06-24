Дмитрий Патрушев: Собственное производство сделало АПК драйвером экономики

Сельское хозяйство России стало одной из ключевых отраслей экономики, заявил в беседе с KP.RU зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, агропромышленный комплекс (АПК) не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и активно развивается, сохраняя баланс с природой.
«Шаг в сторону собственного производства позволил АПК стать драйвером экономики. Резкий скачок совершили целые направления. Например, мы фактически заново построили тепличное овощеводство. Были заложены новые суперинтенсивные сады, которые дали нам свои фрукты», — отметил Патрушев.
Говоря о продовольственной безопасности, Патрушев подчеркнул, что производство продукции АПК стабильно растет. Россия бьет рекорды по сбору зерна, риса и плодово-ягодных культур. Он пояснил, что даже в условиях санкций страна не только сохранила объемы производства, но и увеличила их благодаря государственной поддержке.
Ключевым моментом стал 2014 год, когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Это решение, принятое президентом, открыло новые возможности для экономики. Патрушев напомнил, что тогда многие сомневались в способности страны обеспечить себя продуктами. Однако ставка на собственное производство оправдала себя. АПК стал драйвером экономики, а такие направления, как тепличное овощеводство и садоводство, совершили настоящий прорыв. Патрушев отметил, что производство сыра удвоилось, достигнув более 9 тысяч наименований.