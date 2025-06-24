Дмитрий Патрушев: Собственное производство сделало АПК драйвером экономики

Ключевым моментом стал 2014 год, когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Это решение, принятое президентом, открыло новые возможности для экономики. Патрушев напомнил, что тогда многие сомневались в способности страны обеспечить себя продуктами. Однако ставка на собственное производство оправдала себя. АПК стал драйвером экономики, а такие направления, как тепличное овощеводство и садоводство, совершили настоящий прорыв. Патрушев отметил, что производство сыра удвоилось, достигнув более 9 тысяч наименований.