Неожиданный лидер: в ДФО самый большой город по населению — не Владивосток

«По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Владивостокского городского округа, включая остров Русский, поселки Трудовое, Береговое и другие территории, составляет 625 630 человек. В Хабаровском городском округе проживает 615 600 человек. Таким образом, разница в пользу Владивостока составляет чуть более 10 тысяч жителей», — сообщили в Приморскстате.
Как уточняет ведомство, картина меняется при сравнении исключительно населения, проживающего в официальных границах городов. В этом случае Хабаровск (615 600 жителей) опережает Владивосток (591 628 жителей) почти на 24 тысячи человек.
Статистика также показывает, что исторически Владивостокский округ значительно превосходил Хабаровский по численности населения. Например, в 2015 году разница составляла более 20 тысяч человек в пользу Владивостока, а в 1991 году превышала 50 тысяч.
Отдельно Приморскстат напомнил о миграционных данных за 2024 год: Приморский край стал лидером ДФО по числу прибывших (57 349 человек), а также показал наибольший миграционный прирост в округе (+3 705 человек), который оказался выше, чем в Хабаровском крае (+2 223 человека).
Напомним, ранее стало известно, на какие товары и услуги выросли цены в мае в Приморье.