Расходы на Волгоградскую облдуму выросли до 409 млн рублей

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные контрольно-счетного органа, в прошлом году штатная численность депутатов на постоянной основе не изменилась и составила 25 человек, при этом фактическая численность на 1 января 2025 года была меньше — 23 человека. В то же время количество работающих в аппарате думы за 2024 год увеличилось на 1 штатную единицу и на начало 2025 года составила 135 единиц.