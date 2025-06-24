Расходы на Волгоградскую облдуму выросли до 409 млн рублей

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные контрольно-счетного органа, в прошлом году штатная численность депутатов на постоянной основе не изменилась и составила 25 человек, при этом фактическая численность на 1 января 2025 года была меньше — 23 человека. В то же время количество работающих в аппарате думы за 2024 год увеличилось на 1 штатную единицу и на начало 2025 года составила 135 единиц.
Основной объем расходов в размере 349 172,6 тыс. руб. (85,3% от общего объема) пришелся на оплату труда депутатов и сотрудников аппарата. А всего на функционирование регпарламента было потрачено в прошлом году 409 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем было в 2023 году. Тогда содержание регпарламента обошлось бюджету в 362 миллиона рублей.
При этом областная дума в прошлом году сэкономила около 3,6 миллиона рублей на закупке товаров и услуг по результатам конкурентных процедур.