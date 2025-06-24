Власти Екатеринбурга определились с судьбой самостроя на месте станции метро

Администрация Екатеринбурга приспособит под социальный объект самострой под станцию «Бажовская» по улице 8 Марта. Это следует из ответа мэрии, который в своем telegram-канале разместил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Сейчас городские власти занимаются легализацией объекта. Его планируется перевести на баланс муниципалитета.
Снести объект мэрия не смогла, поскольку в суде было доказано, что здание имеет право на существование.
Напомним, ООО «Промавтосервис» взяло этот участок в аренду в марте 2015 года. По условиям договора, на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Однако в 2015—2017 годах некто «из числа руководителей организации» (как установила прокуратура) подделал документы, внеся подложные данные в госреестр.
Базой для перехода участка земли с кадастровым номером 66:41:040105 на перекрестке 8 Марта — Большакова стало подделанное постановление главы администрации Екатеринбурга за подписью Александра Якоба. Еще в январе 2020 года следственное управление СК России по Свердловской области установило факт подделки. Затем фальшивку представили в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Среднего Урала.
В итоге вместо запланированной изначально стоянки на 280 машино-мест над станцией появился двухэтажный автоцентр. Впоследствии махинации с документами все-таки вскрылись при проверке, инициированной новым главой города Александром Высокинским (руководил муниципалитетом в 2018—2020 годы). После ревизии администрация Екатеринбурга подала иск с целью вернуть незаконно застроенный участок, представляющий стратегическое значение для города. А в апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» из-за махинации с участком.
В декабре 2020 года горадминистрация выиграла первый иск о возвращении земли над станцией в собственность города. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Свердловской области. Также суд обязал ответчика снести самовольно построенный автоцентр.