Власти Екатеринбурга определились с судьбой самостроя на месте станции метро

В итоге вместо запланированной изначально стоянки на 280 машино-мест над станцией появился двухэтажный автоцентр. Впоследствии махинации с документами все-таки вскрылись при проверке, инициированной новым главой города Александром Высокинским (руководил муниципалитетом в 2018—2020 годы). После ревизии администрация Екатеринбурга подала иск с целью вернуть незаконно застроенный участок, представляющий стратегическое значение для города. А в апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» из-за махинации с участком.