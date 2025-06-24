Госкорпорация (ГК) «Недра» получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана на освобожденных территориях ДНР. Об этом РИА Новости сообщил глава республики Денис Пушилин.
По словам руководителя, под активную фазу разработки месторождения попадут после того, как там будет обеспечена безопасность. Пушилин также предположил, что к разработке, возможно, придется привлекать частных инвесторов., когда государство определит точные запасы лития и титана.
Глава ДНР добавил также, что другое месторождение лития находится в Шевченково, но оно расположено близко к передовой, поэтому говорить о его разработке пока рано.
Ранее сообщалось, что Россия поставила крест на планах Великобритании по добыче ресурсов на крупнейшем месторождении лития на территории западной части Донецкой Народной Республики. Около года назад киевский режим за «смешные деньги» отказался от прав на разработку Шевченковского литиевого месторождения в ДНР, полностью передав их Британии.