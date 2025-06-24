Ранее сообщалось, что Россия поставила крест на планах Великобритании по добыче ресурсов на крупнейшем месторождении лития на территории западной части Донецкой Народной Республики. Около года назад киевский режим за «смешные деньги» отказался от прав на разработку Шевченковского литиевого месторождения в ДНР, полностью передав их Британии.