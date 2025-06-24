В Волгограде начал работу Центр поддержки семейного бизнеса

Семейные предприятия играют особую роль в экономике: они создают рабочие места для родственников, формируют предпринимательские династии и отличаются ответственным подходом к социальным гарантиям сотрудников. В регионе уже есть немало примеров таких успешных компаний, где практикуется прозрачная система оплаты труда и долгосрочное планирование.