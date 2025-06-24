В Волгограде начал работу Центр поддержки семейного бизнеса

Предприниматели смогут обратиться в новый центр за поддержкой. Организаторы отмечают, что семейный бизнес — одна из самых стабильных форм деловой активности, которая сочетает в себе экономическую эффективность с традициями преемственности и наставничества.
Семейные предприятия играют особую роль в экономике: они создают рабочие места для родственников, формируют предпринимательские династии и отличаются ответственным подходом к социальным гарантиям сотрудников. В регионе уже есть немало примеров таких успешных компаний, где практикуется прозрачная система оплаты труда и долгосрочное планирование.
Президент ТПП Волгоградской области Вадим Ткаченко отметил, что недавно принятый региональный закон официально закрепил статус семейного предпринимательства. Это открывает новые возможности для системной поддержки такого бизнеса.
Открытие центра стало частью комплексной работы по развитию предпринимательства в регионе. По поручению губернатора Андрея Бочарова в области уже действует около сотни мер поддержки бизнеса, направленных на создание благоприятной деловой среды.