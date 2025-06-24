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Предприниматель ответит за таможенные платежи во Владивостоке

В Приморье директора фирмы будут судить за уклонение от уплаты 13 млн рублей таможенных платежей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре, во Фрунзенский районный суд Владивостока направлено уголовное дело в отношении директора компании, занимавшейся импортом массажеров для тела. Обвинительный приговор утвердил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора.

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года при ввозе продукции из-за рубежа руководитель фирмы намеренно занижал стоимость товара в таможенных декларациях. Таким образом, организации удалось избежать уплаты свыше 13 млн рублей таможенных платежей, которые должны были поступить в бюджет страны.

Фигуранту предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.

При этом причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Однако теперь предпринимателю предстоит ответить перед судом за попытку сокрытия реальной стоимости ввозимых товаров с целью минимизации обязательных платежей.
Ход рассмотрения дела находится на контроле транспортной прокуратуры.