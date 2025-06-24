Предприниматель ответит за таможенные платежи во Владивостоке

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года при ввозе продукции из-за рубежа руководитель фирмы намеренно занижал стоимость товара в таможенных декларациях. Таким образом, организации удалось избежать уплаты свыше 13 млн рублей таможенных платежей, которые должны были поступить в бюджет страны.