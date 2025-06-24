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К строительству нового терминала Пулково в Петербурге приступят в 2027 году

Его намерены открыть в 2031.

Источник: Аэропорт Пулково

Новый терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге начнут возводить с 2027 года, сообщает «Фонтанка».

Открыть его хотят в 2031 году. Подробности передал эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Специалисты уже приступили к проектированию. В 2026 году появится заключение госэкспертизы.

Он отметил, что по договоренности при достижении триггерных показателей инвестор начнет проектирование и возведение новых очередей.

Проект реализуют в Северной столице в три этапа. Фаза А предусматривает создание посадочной галереи, увеличение перрона для стоянок судов. Предположительно, будет вложено 198,9 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге первыми в РФ внедрят идентификацию через биометрию на внутренних рейсах. Про этом рассказали в комитете по транспорту города.