К строительству нового терминала Пулково в Петербурге приступят в 2027 году

Новый терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге начнут возводить с 2027 года, сообщает «Фонтанка».
Открыть его хотят в 2031 году. Подробности передал эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник комитета по инвестициям Иван Складчиков.
Специалисты уже приступили к проектированию. В 2026 году появится заключение госэкспертизы.
Он отметил, что по договоренности при достижении триггерных показателей инвестор начнет проектирование и возведение новых очередей.
Проект реализуют в Северной столице в три этапа. Фаза А предусматривает создание посадочной галереи, увеличение перрона для стоянок судов. Предположительно, будет вложено 198,9 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге первыми в РФ внедрят идентификацию через биометрию на внутренних рейсах. Про этом рассказали в комитете по транспорту города.