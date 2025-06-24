Казахстан и АБР обсудили проекты по модернизации водной инфраструктуры

Ранее в Балхашском районе Алматинской области прошла масштабная полевая экспедиция, организованная министерством водных ресурсов и ирригации и французским научным консорциумом. Напомним, в декабре прошлого года министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее совместное исследование бассейна озера Балхаш и разработку мастер-плана по его сохранению. За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см — с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.