Казахстан и АБР обсудили проекты по модернизации водной инфраструктуры

Мы рассчитываем на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Министерство разрабатывает проекты по масштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, и для их реализации мы активно привлекаем международные финансовые институты, проводим работу в рамках Координационного совета партнеров по развитию водного сектора.
Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило АБР список разрабатываемых проектов. В следующем месяце эксперты международной финансовой организации приедут в Казахстан для их более детального обсуждения.
Также министр обсудил с региональным руководством АБР потенциальное сотрудничество в рамках международной программы «От ледников к фермам», предусматривающей меры по сохранению ледников и усилению устойчивости к их таянию, включая модернизацию ирригационных сетей.
Ранее в Балхашском районе Алматинской области прошла масштабная полевая экспедиция, организованная министерством водных ресурсов и ирригации и французским научным консорциумом. Напомним, в декабре прошлого года министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее совместное исследование бассейна озера Балхаш и разработку мастер-плана по его сохранению. За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см — с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.