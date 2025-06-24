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Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 100 тысяч

Мэр Алексей Орлов оценил среднюю зарплату в Екатеринбурге в сумму свыше 100 000.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 24 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам Екатеринбургской городской Думы отчет об итогах своей работы за 2024 год. Во время выступления мэр уральской столицы рассказал о ситуации с безработицей в городе.

— Удерживается два года рекордно низкая безработица. Размер средней заработной платы по городу превысил 100 тысяч рублей, — сказал Алексей Орлов.

Напомним, в мае начальник городского департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин говорил о том, что к концу 2025 года средняя зарплата в Екатеринбурге достигнет 115 тысяч рублей.