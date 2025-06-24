Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 100 тысяч

Во вторник, 24 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам Екатеринбургской городской Думы отчет об итогах своей работы за 2024 год. Во время выступления мэр уральской столицы рассказал о ситуации с безработицей в городе.