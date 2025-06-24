Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 100 тысяч

Во вторник, 24 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам Екатеринбургской городской Думы отчет об итогах своей работы за 2024 год. Во время выступления мэр уральской столицы рассказал о ситуации с безработицей в городе.
— Удерживается два года рекордно низкая безработица. Размер средней заработной платы по городу превысил 100 тысяч рублей, — сказал Алексей Орлов.
Напомним, в мае начальник городского департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин говорил о том, что к концу 2025 года средняя зарплата в Екатеринбурге достигнет 115 тысяч рублей.