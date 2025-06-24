Что изменилось в правилах регистрации казахстанских безработных

Также говорится, что в случае, если карьерный центр по истечении этого периода не подобрал для лица, ищущего работу, подходящую работу, или лицо, ищущее работу, отказалось от предложенной работы, то в АИС «Рынок труда» лицо, ищущее работу, автоматически регистрируется в качестве безработного.