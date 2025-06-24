Что изменилось в правилах регистрации казахстанских безработных

Уточняется, что специалист карьерного центра проверяет достоверность документов и персональных данных (сведений), представленных соискателем на основании сведений, получаемых из информационных систем государственных органов и (или) организаций.
С одного до двух рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, увеличен срок, в течение которого карьерный центр оказывает ему содействие в подборе подходящей работы.
Также говорится, что в случае, если карьерный центр по истечении этого периода не подобрал для лица, ищущего работу, подходящую работу, или лицо, ищущее работу, отказалось от предложенной работы, то в АИС «Рынок труда» лицо, ищущее работу, автоматически регистрируется в качестве безработного.
АИС «Рынок труда» осуществляет проверку достоверности информации, полученной из информационных систем государственных органов и (или) организаций, для регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного.
Лицу, ищущему работу, направляется оповещение о регистрации в качестве безработного или отказе посредством портала enbek.kz и (или) абонентского устройства сети сотовой связи.
Работник карьерного центра по запросу выдает уведомление о регистрации в качестве безработного либо уведомление об отказе в регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного.
Помимо этого, работник карьерного центра в течение одного рабочего дня со дня регистрации извещает безработного о перечне документов, которые необходимы для назначения социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.
Предоставление информации о регистрации в качестве безработного осуществляется по запросу безработного посредством портала enbek.kz, веб-портала «электронного правительства» и (или) объектов информатизации при наличии ЭЦП в виде электронного документа.
Срок действия предоставленной информации о регистрации в качестве безработного составляет тридцать календарных дней со дня ее выдачи.
Портал enbek.kz осуществляет проверку достоверности информации, полученной из информационных систем государственных органов и (или) организаций, для регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного, по основаниям, предусмотренным пунктом 41 Правил.
Напомним, в данном пункте говорится, что не регистрируются в качестве безработного:
- не достигшие шестнадцатилетнего возраста;
- занятые лица;
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;
- студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости;
- лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.
Также из правил исключен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Предоставление информации о регистрации в качестве безработного» и форма заявления о предоставлении информации о регистрации в качестве безработного.
Приказ вводится в действие с 4 июля.