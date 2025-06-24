В Ростовской области решили внедрить ИИ-системы управления парковками

«Министерством транспорта Ростовской области, по поручению правительства Российской Федерации, разработан план по совершенствованию организации парковок в Ростовской области. В рамках указанного плана предусматривается внедрение интеллектуальных систем управления общественными парковками, включая автоматизированный мониторинг занятости парковочных мест», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что подобные меры — часть стратегии по созданию и интеграции современного парковочного пространства в транспортные системы региона.