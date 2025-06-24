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Власти Екатеринбурга отчитались о спасении общественного транспорта от краха

Алексей Орлов: транспортная реформа помогла спасти систему.

С помощью реформы и перехода на брутто-контракты в Екатеринбурге удалось предотвратить крушение системы общественного транспорта. Об этом заявил глава города в ходе отчета перед депутатами думы.

«Транспортная реформа в Екатеринбурге была неизбежна. Мы приняли решение провести масштабную транспортную реформу, предотвратив обрушение системы. Мы были близки к этому», — отметил Орлов.

Сейчас, по словам Орлова, в отрасль стали возвращаться кадры и наладилось движение транспорта. Продолжается обновление автопарка.

ЕАН неоднократно рассказывал, что в Екатеринбурге проходит большая транспортная реформа. Главный ее пункт — переход перевозчиков на работу по брутто-контрактам. Теперь выручка от билетов идет в бюджет города, а транспортным компаниям платят за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря этому автобусы должны ходить чаще, а водители должны перестать устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров.