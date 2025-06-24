Власти Екатеринбурга отчитались о спасении общественного транспорта от краха

ЕАН неоднократно рассказывал, что в Екатеринбурге проходит большая транспортная реформа. Главный ее пункт — переход перевозчиков на работу по брутто-контрактам. Теперь выручка от билетов идет в бюджет города, а транспортным компаниям платят за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря этому автобусы должны ходить чаще, а водители должны перестать устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров.