Власти Екатеринбурга отчитались о спасении общественного транспорта от краха

С помощью реформы и перехода на брутто-контракты в Екатеринбурге удалось предотвратить крушение системы общественного транспорта. Об этом заявил глава города в ходе отчета перед депутатами думы.
«Транспортная реформа в Екатеринбурге была неизбежна. Мы приняли решение провести масштабную транспортную реформу, предотвратив обрушение системы. Мы были близки к этому», — отметил Орлов.
Сейчас, по словам Орлова, в отрасль стали возвращаться кадры и наладилось движение транспорта. Продолжается обновление автопарка.
ЕАН неоднократно рассказывал, что в Екатеринбурге проходит большая транспортная реформа. Главный ее пункт — переход перевозчиков на работу по брутто-контрактам. Теперь выручка от билетов идет в бюджет города, а транспортным компаниям платят за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря этому автобусы должны ходить чаще, а водители должны перестать устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров.