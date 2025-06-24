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В ЦБ ответили, зафиксирована ли в России рецессия экономики

Центробанк фиксирует замедление роста экономики России, а не рецессию. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Замечено замедление роста экономики, заявил Ганган.

Центробанк фиксирует замедление роста экономики России, а не рецессию. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«ЦБ наблюдает в экономике замедление роста, а не рецессию», — передает слова Гангана ТАСС. Он добавил, что, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, в России продолжают расти несколько отраслей экономики, включая фармацевтику.

В некоторых секторах наблюдается ускоренный рост, хотя в других, таких как черная металлургия и газовый сектор, отмечается снижение. Ганган подчеркнул, что ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году с ключевой ставкой около 13−14% в следующем году.