В ЦБ ответили, зафиксирована ли в России рецессия экономики

В некоторых секторах наблюдается ускоренный рост, хотя в других, таких как черная металлургия и газовый сектор, отмечается снижение. Ганган подчеркнул, что ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году с ключевой ставкой около 13−14% в следующем году.