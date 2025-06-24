ЕБРР рассматривает предложения инвесторов о приобретении порта Джурджулешты

ЕБРР находится на продвинутой стадии переговоров с выбранными претендентами. Интерес, проявленный региональными и международными претендентами, отражает важную роль порта в экономике Молдовы, поскольку он управляет более чем 70% импорта и экспорта страны по воде, обеспечивает безопасность цепочек поставок и вносит значительный вклад в национальную экономику.
Банк уточнил, что процесс приобретения осуществляется в координации с правительством Республики Молдова для обеспечения соблюдения национального законодательства.
В середине апреля ЕБРР, владелец Международного свободного порта Джурджулешты, запустил международный тендер для выявления потенциальных инвесторов, которые могут оказать дополнительную поддержку развитию главного морского и речного порта Молдовы.
В 2021 году ЕБРР приобрел 100% капитала группы компаний Danube Logistics, став единоличным владельцем Danube Logistics SRL — портового оператора. Порт Джурджулешты является стратегически важным логистическим узлом, который предлагает импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, имея доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре. Порт расположен на морском участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Являясь главным портом страны, он обеспечивает более 70% внешней торговли Молдовы по воде.