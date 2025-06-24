Кабмин выделил 165 млн рублей на компенсации бизнесу в Курской области

Поддержка будет оказана 64 организациям и 351 предпринимателю, уточнили в пресс-службе. Размер выплат составит до 400 тыс. рублей за полностью утраченное имущество и до 200 тыс. рублей за частично утраченное. Средства поступят из резервного фонда правительства.
В кабмине напомнили, что по поручению президента в приграничных регионах действует ряд мер поддержки бизнеса. Среди них — предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат по оплате работникам времени вынужденного простоя, отсрочка по уплате налогов и страховых взносов сроком на год, гранты на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготы по лизингу оборудования. Также в регионе действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимателей.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.
Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.