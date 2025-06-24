Кабмин выделил 165 млн рублей на компенсации бизнесу в Курской области

В кабмине напомнили, что по поручению президента в приграничных регионах действует ряд мер поддержки бизнеса. Среди них — предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат по оплате работникам времени вынужденного простоя, отсрочка по уплате налогов и страховых взносов сроком на год, гранты на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготы по лизингу оборудования. Также в регионе действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимателей.