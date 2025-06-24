Мировые цены на нефть снизились более чем на 2,5%

На 8:24 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались с падением на 2,78% относительно предыдущего закрытия — до $68,56 за баррель. Ранее в ночной сессии котировки опускались ниже $68 за баррель впервые после 11 июня. Августовские фьючерсы на WTI теряли 3,14%, достигнув $66,36.