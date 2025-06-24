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Мировые цены на нефть снизились более чем на 2,5%

Мировые нефтяные котировки утром 24 июня 2025 года продолжили снижение, начатое накануне, и потеряли свыше 2,5%, свидетельствуют биржевые данные.

Мировые нефтяные котировки утром 24 июня 2025 года продолжили снижение, начатое накануне, и потеряли свыше 2,5%, свидетельствуют биржевые данные.

На 8:24 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались с падением на 2,78% относительно предыдущего закрытия — до $68,56 за баррель. Ранее в ночной сессии котировки опускались ниже $68 за баррель впервые после 11 июня. Августовские фьючерсы на WTI теряли 3,14%, достигнув $66,36.

По итогам понедельника Brent подешевела на 8,53%, WTI — на 13,14%.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о вступлении в силу договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем, призвав стороны соблюдать её.

Иранский телеканал Press TV также сообщил о начале действия перемирия с Израилем после серии ракетных обстрелов иранской стороны. Ранее Армия обороны Израиля информировала о шести запусках ракет с территории Ирана.

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