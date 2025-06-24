Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать «зеленую» энергию

Президенту РУз представили презентацию о мерах по обеспечению крупных промышленных предприятий «зеленой» энергией. Основные приоритеты — развитие генерации, модернизация и повышение энергоэффективности.
В текущем году планируется запуск 12 солнечных и 4 ветровых электростанций, а также 12 систем накопления энергии. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 5 миллиардов долларов, а совокупная мощность — около 9 миллиардов киловатт-часов. Кроме того, будет начато строительство по еще 11 проектам на общую сумму 7,2 миллиарда долларов.
Глава республики поставил задачу сократить потери и установить энергоэффективное оборудование, особенно на крупных промышленных предприятиях.
Как отмечалось, на долю 18 отраслей экономики приходится треть общего потребления электроэнергии в стране. Одни только насосы в системе водного хозяйства ежегодно расходуют 6,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.
В этой связи предусмотрена модернизация 12 крупных насосов с установкой рядом с каждой из них солнечной электростанции мощностью 75−100 мегаватт и системы накопления на 50 мегаватт. В результате годовое потребление энергии насосами сократится на 2 миллиарда киловатт-часов — с 6,5 до 4,5 миллиардов. В первую очередь эти работы начнутся на Каршинском магистральном канале, где себестоимость подачи воды особенно высока.
На предприятиях нефтегазовой отрасли также есть возможность ежегодно вырабатывать не менее 600 млн киловатт-часов электроэнергии за счет установки фотоэлектрических станций мощностью 240 мегаватт и накопительных систем на 300 мегаватт.
На совещании обсудили меры по переводу 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения. Также президенту представили информацию о работе по использованию солнечной энергии в социальных учреждениях.