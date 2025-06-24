Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать «зеленую» энергию

В этой связи предусмотрена модернизация 12 крупных насосов с установкой рядом с каждой из них солнечной электростанции мощностью 75−100 мегаватт и системы накопления на 50 мегаватт. В результате годовое потребление энергии насосами сократится на 2 миллиарда киловатт-часов — с 6,5 до 4,5 миллиардов. В первую очередь эти работы начнутся на Каршинском магистральном канале, где себестоимость подачи воды особенно высока.