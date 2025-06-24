АКИТ: онлайн-продажи вина могут появиться в РФ не ранее середины 2026 года

Онлайн-продажи вина в России могут быть запущены не ранее середины 2026 года, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Он пояснил, что для этого нужна определенная законодательная база, время на разработку и обсуждение, а также на настройки сервисов, передает ТАСС.
По словам Соколова, ранее АКИТ предложила создать в РФ контролируемый государством институт с полноценным технологическим инструментарием доставки российского вина, предполагающий интеграцию с Единой биометрической системой для идентификации возраста покупателя.
Также было предложено ввести требование для компаний, которые будут осуществлять онлайн-продажу вина, иметь как минимум 1 млрд рублей оборота за предшествующий год. Для российских виноделов предлагается не устанавливать дополнительных финансовых ограничений.
Кроме того, предлагается предусмотреть для лиц, передающих товар покупателю, ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним, по аналогии с обычными магазинами, добавил Соколов.
Ранее статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что вопрос об онлайн-продаже вина в России заморожен.