Туристы спровоцировали рост цен в Приморье

Как отметили в Дальневосточном ГУ Банка России, основной причиной подорожания стал старт туристического сезона, что вызвало резкий рост цен на услуги транспорта и гостиниц. Наибольший скачок цен наблюдался в сфере услуг. Особенно заметно выросли цены на авиаперелёты, железнодорожные билеты и проживание в отелях.