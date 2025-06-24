Туристы спровоцировали рост цен в Приморье

Как отметили в Дальневосточном ГУ Банка России, основной причиной подорожания стал старт туристического сезона, что вызвало резкий рост цен на услуги транспорта и гостиниц. Наибольший скачок цен наблюдался в сфере услуг. Особенно заметно выросли цены на авиаперелёты, железнодорожные билеты и проживание в отелях.
По словам главного экономиста Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича, рост стоимости связан с увеличением турпотока в регион и активным спросом на отдых в Приморье.
«В мае цены в регионе в среднем увеличились практически так же, как в целом по России, однако сильнее выросли цены на услуги», — добавил эксперт.
Также начало сезона отдыха отразилось на стоимости питания в кафе и ресторанах. Заведения общепита начали закладывать в цены рост расходов на продукты, упаковку и оплату труда сотрудников.
Продовольственные товары в мае подорожали умеренно. При этом третий месяц подряд снижались цены на непродовольственные товары. Наибольшее удешевление зафиксировано на электронику. Причинами стали укрепление рубля и снижение спроса в условиях охлаждения рынка потребительских кредитов.
Отметим, что годовая инфляция в Приморье в мае составила 9,2%, что ниже среднероссийского уровня в 9,9%.
Напомним, что ранее министр ЖКХ Приморья Алексей Першин объяснял смену тарифной сетки по утилизации ТКО высоким туристическим потоком в регионе. Причем значительная часть туристов проживает в регионе и не платит за вывоз мусора, что приводит к несоответствию между количеством отходов и суммой поступающих платежей.