В Свердловской области зафиксировали снижение инфляции

«Чтобы замедление инфляции стало устойчивым, ЦБ продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. В период высоких процентных ставок больше людей предпочитают сберегать и не брать дорогие кредиты», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.
По его словам, это приводит к тому, что рост цен приостанавливается, а спрос на товары и услуги снижается. В связи с этим инфляция замедляется. В целом по стране она достигнет 4% в 2026, считают в Центробанке.
По данным аналитиков, среди продовольственных товаров на Среднем Урале заметнее всего подешевели яйца, цена на которые за последний год упала на 19% в связи с наращиванием производства со стороны владельцев птицефабрик. Также за месяц снизилась стоимость молока, сливочного масла, творога и пшена. Однако в регионе подорожали конфеты, сдоба и хлеб. Это обусловлено ростом издержек производителей на логистику, закупку сырья и зарплаты сотрудников.
УралПолитRu напоминает, что за прошлую неделю в Свердловской области был зафиксирован рост цен на огурцы, картофель и яблоки. Однако некоторые продукты в регионе, наоборот, подешевели. Среди них — капуста, яйца, лук, свекла и морковь.