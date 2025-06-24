В Свердловской области зафиксировали снижение инфляции

По данным аналитиков, среди продовольственных товаров на Среднем Урале заметнее всего подешевели яйца, цена на которые за последний год упала на 19% в связи с наращиванием производства со стороны владельцев птицефабрик. Также за месяц снизилась стоимость молока, сливочного масла, творога и пшена. Однако в регионе подорожали конфеты, сдоба и хлеб. Это обусловлено ростом издержек производителей на логистику, закупку сырья и зарплаты сотрудников.