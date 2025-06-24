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Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи-беспилотники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня, ФедералПресс. Беспилотные трамваи могут запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов, отчитываясь перед депутатами городской думы.

«Сегодня мы всерьез обсуждаем, разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это уже не фантазии, это реальность», — сообщил Алексей Орлов.

Трамвайная линия между Екатеринбургом и его городом-спутником была открыта в 2022 году. Это первый трамвайный маршрут в России, который соединил два города. Проект, поддержанный властями двух муниципалитетов, реализовала компания «Мовиста-Регионы», запустив на линию трамваи «Львенок». «ФедералПресс» писал, что трамвайную ветку планируют дотянуть до еще одного города-спутника Екатеринбурга — Среднеуральска.