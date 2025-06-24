Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи-беспилотники

Трамвайная линия между Екатеринбургом и его городом-спутником была открыта в 2022 году. Это первый трамвайный маршрут в России, который соединил два города. Проект, поддержанный властями двух муниципалитетов, реализовала компания «Мовиста-Регионы», запустив на линию трамваи «Львенок». «ФедералПресс» писал, что трамвайную ветку планируют дотянуть до еще одного города-спутника Екатеринбурга — Среднеуральска.