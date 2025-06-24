Мэрия Екатеринбурга планирует заменить больше 300 павильонов на остановках

— В этом году мы порядка 300 остановочных навесов заменим, демонтировав те нестационарные торговые объекты, срок аренды у которых завершился и которые совмещены с остановками, — отметил Алексей Орлов. — Центром организации движения мы планируем в этом году установить 158 остановочных комплексов. При этом подходы применяем такие, чтобы после демонтажа НТО, совмещенного с остановкой, тут же на этом остановочном комплексе появлялся современный остановочный навес.