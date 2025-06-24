Мэрия Екатеринбурга планирует заменить больше 300 павильонов на остановках

В Екатеринбурге продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО). Во вторник, 24 июня, на заседании Екатеринбургской городской Думы глава города Алексей Орлов рассказал, как город будет возвращать навесы на остановках после того, как они исчезнут при демонтаже павильонов.
— В этом году мы порядка 300 остановочных навесов заменим, демонтировав те нестационарные торговые объекты, срок аренды у которых завершился и которые совмещены с остановками, — отметил Алексей Орлов. — Центром организации движения мы планируем в этом году установить 158 остановочных комплексов. При этом подходы применяем такие, чтобы после демонтажа НТО, совмещенного с остановкой, тут же на этом остановочном комплексе появлялся современный остановочный навес.
По данным главы города, за счет рекламных компаний уже было установлено 19 остановок и еще будет установлено 69 навесов. За счет средств районных администраций в этом году будет установлено 6 остановочных пунктов.
— Застройщики также активно в эту работу включились — порядка 50 остановочных навесов будет установлено силами застройщиков, — сказал Алексей Орлов.