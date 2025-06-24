Центробанк: Экономика России выходит из перегрева, но рецессии не наблюдается

Российская экономика переживает плавное замедление роста, но признаков рецессии не наблюдается. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган во время встречи с бизнес-сообществом в Новосибирске.
По словам представителя регулятора, текущая ситуация представляет собой переходный период, когда экономическая активность охлаждается, а инфляционные тренды разворачиваются.
Эксперт отметил неоднородность экономической динамики: в то время как черная металлургия, нефтегазовый сектор и гражданское машиностроение демонстрируют снижение показателей после предыдущих высоких результатов, такие отрасли как фармацевтика, производство оборудования и химическая промышленность продолжают расти.
«То, что сейчас наблюдается, это именно замедление роста экономики. Ситуация, когда экономика уходит из такого перегрева. К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям», — пояснил представитель Центробанка.
Как отмечал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, экономика РФ показывает устойчивость, несмотря на жесткие условия. По его словам, власти уже знают, что необходимо делать в период кризисов и понимают, кому и как необходимо помогать.