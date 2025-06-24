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Свыше 2 млрд рублей дополнительно получил Челябинск на ремонт дорог

Свыше 2 млрд рублей дополнительно получил Челябинск на ремонт дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Городские депутаты одобрили изменения в бюджет на 2025 год. Предусмотрено увеличение расходов на 3,1 млрд рублей.

Большая часть средств будет направлена на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске» — 2 млрд 177 млн рублей.

Еще 167,1 млн рублей предназначены для оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Кроме того, дополнительное финансирование предусмотрено на благоустройство территорий районов.

С учетом изменений доходы бюджета Челябинска на 2025 год составили 67,62 млрд, расходы — 70,65 млрд. Размер дефицита остался прежним.