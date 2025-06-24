Эксперт раскрыла, когда стабилизируются цены на яйца

Согласно прогнозу Лебединской, стабилизация цен на яйца должна произойти уже во второй половине текущего года. Она уточнила, что подобные меры могут оказать существенное влияние на рынок, способствуя стабилизации цен и снижению давления со стороны крупных игроков, участвующих в ценовых войнах, но важно также учитывать то, что долгосрочная стабильность рынка зависит не только от тарифных мер, но и от развития внутреннего производства, повышения его эффективности и контроля за качеством продукции.