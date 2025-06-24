Эксперт раскрыла, когда стабилизируются цены на яйца

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru заявила, что в России цены на яйца остаются низкими из-за избытка продукции крупных хозяйств, что свидетельствует о надвигающейся «ценовой войне». Она отметила, что конкуренция на рынке вынуждает компании снижать цены, иногда в ущерб качеству и инвестициям, а также сокращать затраты на персонал.
Собеседница издания обратила внимание на то, что история демпинговых войн с обвинениями в ценовых спекуляциях на рынке яиц хорошо иллюстрирует подобные ситуации, однако победы в ценовых войнах, как правило, оказываются недолговечными. Эксперт подчеркнула, что производители сталкиваются с невыгодными условиями, продавая яйца ниже себестоимости, что негативно сказывается на их финансовом положении и долгосрочной устойчивости.
Лебединская указала, что для стабилизации ситуации правительство РФ с 1 января по 30 июня прошлого года отменило импортные пошлины на ввоз куриных яиц в объеме до 1,2 миллиарда штук. Соответствующая мера, по словам эксперта, направлена на повышение доступности товара для потребителей и снижение цен. Как заметила собеседница издания, в 2025 году, в свою очередь, планируется освободить от таможенных пошлин импорт до 160 тысяч тонн мяса домашних кур, что должно оказать дополнительное влияние на ценообразование.
Согласно прогнозу Лебединской, стабилизация цен на яйца должна произойти уже во второй половине текущего года. Она уточнила, что подобные меры могут оказать существенное влияние на рынок, способствуя стабилизации цен и снижению давления со стороны крупных игроков, участвующих в ценовых войнах, но важно также учитывать то, что долгосрочная стабильность рынка зависит не только от тарифных мер, но и от развития внутреннего производства, повышения его эффективности и контроля за качеством продукции.
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