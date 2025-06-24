Первый энергоблок Приморской АЭС запустят в 2033 году — «Росатом»

«Предполагается, что заливка первого бетона на площадке энергоблока № 1 состоится в декабре 2027 года», — уточнили в корпорации. Второй энергоблок планируется запустить в 2035 году.
Проект предусматривает строительство двух энергоблоков типа ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Также предусмотрена прокладка двух линий электропередачи напряжением 500 кВ и протяженностью более 200 километров.
На данный момент рассматриваются несколько вариантов размещения станции, наиболее вероятным остается участок рядом с ЗАТО Фокино.