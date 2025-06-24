В Свердловской области подешевели яйца, смартфоны и рис

Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.
За последнее время снизились цены на некоторые товары. За год цены на яйца снизились на 19%. Эксперты объясняют это тем, что увеличивается производство, а продавцы снижают стоимость для того, чтобы товар, который быстро портится, раскупили.
Также дешевле стали молоко, творог, пшено, сливочное масло, рис. Но выросли цены на хлеб, конфеты, сдобу из-за роста издержек производителей на закупку сырья, логистику и зарплаты сотрудников.
Из непродовольственных товаров больше всего подешевели смартфоны, компьютеры и телевизоры. Это произошло из-за укрепившегося рубля, а также стимулирования спроса, который снизился из-за дорогих кредитов.
С начала летнего сезона выросли цены на туристические путевки внутри России. Это связано с увеличением количества спроса.
«Чтобы замедление инфляции стало устойчивым, Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, — говорит экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов. — В период высоких процентных ставок больше людей предпочитают сберегать и не брать дорогие кредиты. Это приводит к тому, что спрос на товары и услуги снижается, а рост цен приостанавливается, в результате инфляция замедляется».
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области большинство продуктов питания стало дешевле, исходя из средней цены.
За неделю больше всего цена уменьшилась на белокочанную капусту (-6,85%, почти 64 рубля за килограмм). Также стала ниже стоимость репчатого лука (-4,17%, 63 рубля за килограмм), яиц (-4,09%, 10 яиц стоят 89 рублей), свеклы (-3,34%, 85 рублей за килограмм), моркови (-1,62%, 77 рублей за килограмм), маргарина (-1,07%, 271 рубль за килограмм).