В Ростове создадут рейтинг транспортных компаний

Власти Ростова планируют создать рейтинг транспортных компаний, который учтёт техническое состояние общественного транспорта, соблюдение ПДД водителями, а также количество обращений горожан. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
Он добавил, что городской дептранс уже начал разработку рейтинга. Помимо этого, департамент усиливает контроль за работой транспорта в вечернее время. По словам Скрябина, эти проблемы накапливались годами.
«Мы шаг за шагом изменим ситуацию в нашем общественном транспорте», — добавил градоначальник.
Накануне стало известно, что в Ростовской области на 11% сократили расходы на общественный транспорт.