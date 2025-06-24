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В Ростове создадут рейтинг транспортных компаний

Его разработкой займётся городской департамент траспорта.

Власти Ростова планируют создать рейтинг транспортных компаний, который учтёт техническое состояние общественного транспорта, соблюдение ПДД водителями, а также количество обращений горожан. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

Он добавил, что городской дептранс уже начал разработку рейтинга. Помимо этого, департамент усиливает контроль за работой транспорта в вечернее время. По словам Скрябина, эти проблемы накапливались годами.

«Мы шаг за шагом изменим ситуацию в нашем общественном транспорте», — добавил градоначальник.

Накануне стало известно, что в Ростовской области на 11% сократили расходы на общественный транспорт.