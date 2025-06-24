Счета опять растут. Как с июля изменятся тарифы ЖКХ в Краснодарском крае?

«Я живу один и работаю дома и поэтому активно использую электроэнергию, — рассказывает Андрей. — На протяжении последних трех с половиной лет я ежемесячно сжигаю в среднем 140 киловатт электричества. По действовавшему в начале 2022 года тарифу, который был 3,67, это стоило 513 рублей. Тем летом цена выросла до 3,85, и тот же объем энергии стал обходиться в 539 рублей. В декабре 2022-го тариф повысили раньше плановой даты до 4,20, и 140 киловатт стали стоить 588 рублей. После следующей индексации до 4,57 в июле 2024 года я платил уже 640 рублей. А после грядущего повышения цена за 140 киловатт составит 721 рубль. В целом рост для меня не критичный, но все равно приятного мало».