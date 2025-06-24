Счета опять растут. Как с июля изменятся тарифы ЖКХ в Краснодарском крае?

В среднем по стране они вырастут на 11,9%, при этом в зависимости от региона и населенного пункта предусмотрены некоторые отклонения от установленного правительством значения. Как изменятся счета кубанцев и насколько ощутима прибавка — в нашем материале.
План подорожания.
В квитанциях за август 2024-го совокупный платеж россиян за услуги ЖКХ увеличился в среднем на 9,8%, в Краснодарском крае июльская индексация составила 9,6%, хотя местами эта цифра колебалась в пределах 4,9%. Дело в том, что по законодательству власти каждого региона устанавливают свой индекс платы для населения, как и допустимое отклонение от установленного правительством значения по отдельным городам.
С 1 июля средний размер индексации тарифов ЖКХ по стране составит 11,9%. В справке департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края сказано, что с июля повышение платежей населения за услуги ЖКХ ограничено в среднем по региону на 12,2% с допустимым отклонением еще на 4,8% по муниципалитетам. Рост платежей выше 17,0% у нас исключен.
По данным департамента, природный газ для населения в среднем по региону подорожает на 10,1% при уровне индексации по стране на 10,3%.
Отдельный вопрос — повышение цены на электроэнергию для населения. Она вырастет у нас четко в рамках утвержденного Правительством РФ среднего размера индексации по этому ресурсу — на 12,6%. Но эта цифра относится только к первому диапазону объемов потребления света, и при его повышенном расходе начинает действовать другой тариф. Для городского населения Кубани стоимость электроэнергии по первому диапазону увеличится с 6,53 до 7,35 рублей за киловатт-час. Для жителей сельских территорий, а также горожан, чьи квартиры в установленном порядке оборудованы стационарными электрическими кухонными плитами или электроотопительными установками, цена вырастет с 4,57 до 5,15 рубля.
«Приятного мало».
Главный вопрос в том, во что эти изменения выльются на практике для среднестатистического потребителя жилищно-коммунальных услуг. Краснодарец Андрей Федосеев хранит все квитанции за много лет, поэтому может точно сравнить весомость регулярных индексаций для кошелька. В квартире Андрея Федосеева мужчины нет газа и установлена электрическая кухонная плита.
«Я живу один и работаю дома и поэтому активно использую электроэнергию, — рассказывает Андрей. — На протяжении последних трех с половиной лет я ежемесячно сжигаю в среднем 140 киловатт электричества. По действовавшему в начале 2022 года тарифу, который был 3,67, это стоило 513 рублей. Тем летом цена выросла до 3,85, и тот же объем энергии стал обходиться в 539 рублей. В декабре 2022-го тариф повысили раньше плановой даты до 4,20, и 140 киловатт стали стоить 588 рублей. После следующей индексации до 4,57 в июле 2024 года я платил уже 640 рублей. А после грядущего повышения цена за 140 киловатт составит 721 рубль. В целом рост для меня не критичный, но все равно приятного мало».
Как признается жительница Павловского района Елена Гончарова, траты на электричество становятся для нее ощутимыми только летом, когда приходится часто пользоваться кондиционером. А самым дорогим удовольствием зимой она считает отопление газом в частном доме. Даже при выборе минимального уровня интенсивности работы котла за месяц у нее сгорает около 600 кубометров голубого топлива. При действующей пока еще цене по 8,34 за куб этот объем обходится в 5 тысяч рублей.
«Я считаю, что газ обходится дорого, скоро цена еще вырастет, — говорит Елена. — А ведь Краснодарский край не самый холодный регион. Хотя для меня оплата услуг ЖКХ еще не такая большая проблема, потому что я работающая пенсионерка. А моя пожилая родственница тратит зимой на коммуналку десять тысяч рублей — 30% пенсии. Столько платят только после 80 лет, и я думаю, что как раз из-за этого многие люди продолжают работать после 60−65».
Зарплата успевает?
Председатель союза «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления» Владимир Колпаков рассказал, что в число основных факторов роста себестоимости коммунальных услуг входят повышение затрат организаций на электроэнергию, увеличение оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке через распределительные сети. Также повлияли индексация расходов на оплату труда в связи с повышением МРОТ, рост налогов, планы расходов на реализацию утвержденных инвестиционных программ организаций, а также общие инфляционные процессы в экономике.
«Одной из главных целей ежегодного повышения стоимости ЖКУ является поддержание их качества на надлежащем уровне, — говорит Владимир Колпаков. — Процент прибавки рассчитывается контролирующим органом каждого субъекта федерации с учетом всех перечисленных мною факторов. Но хочу отметить, что при этом государство принимает все возможные меры для сдерживания роста тарифов. Конечно, на результат в том числе влияет и ситуация, складывающаяся в международных экономических взаимоотношениях. Большинство людей, обратившихся к нам за разъяснениями, понимают необходимость принимаемых мер».
По словам старшего преподавателя кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента КубГУ Надежды Кольцовой, на протяжении нескольких лет ежегодная индексация тарифов ЖКХ была не менее 4−5%. В 2023 году цены выросли примерно на 8% в зависимости от конкретного вида услуги, а 2024-й принес еще более существенное увеличение — в среднем на 9,6% по нашему региону. Впереди новая прибавка, но при этом она отмечает, что последние годы также идет устойчивый рост средних заработных плат и пенсионных выплат.
«Для поддержания комфортного уровня жизни людей рост доходов должен опережать изменения стоимости услуг ЖКХ или хотя бы соответствовать им, — говорит Надежда Кольцова. — В 2022 году зарплату проиндексировали даже выше тарифов, в 2023-м темпы ее роста замедлились, а в 2024-м ситуация осложнилась из-за резкой прибавки стоимости “коммуналки” относительно предыдущих значений. С июля она опять заметно подорожает, но все же это во многом нивелируется ростом доходов. В январе пенсии неработающих граждан увеличили на 7,3%, с июля все достигшие 80 лет люди получат удвоенную фиксированную выплату к пенсии по старости, а осенью ожидается повышение зарплаты на 7%».