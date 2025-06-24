Принудительная эвакуация авто подорожала в Минске до 105 рублей

Теперь за принудительную эвакуацию авто на охраняемую стоянку автовладельцу придется заплатить за эвакуатор: 105 белорусских рублей за полную погрузку, 65 белрублей — за частичную погрузку. Принудительная эвакуация без доставки ТС на штрафстоянку обойдется в 75 белрублей, а ранее она не была предусмотрена прейскурантом.