В Омске вырос спрос на жилье в новостройках, а на ипотеки упал

В мае в Омске на 9% по сравнению с апрелем выросло число сделок с новостройками. При этом спрос на ипотеку в Омской области упал. Данные приводит Росреестр по Омской области.
Как сообщает ведомство, в мае от омичей поступило всего 972 заявления на регистрацию ипотеки. Для сравнения в апреле омичи оформили ипотечных сделок на 6% больше — 1034. На фоне снижения спроса на ипотеки в Омске, как ни странно, вырос спрос на жилье в новостройках. В мае он вырос на 6% — на регистрацию таких заявок в мае поступило 197 заявок. В апреле — 181.
В целом за май от жителей Омской области в Росреестр поступило 19 889 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости.
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