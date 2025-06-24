В Казани Дворец молодежи планируют открыть к концу июня 2026 года

В Казани Дворец молодежи на базе ДК Химиков планируют открыть к концу июня 2026 года. Однако есть вероятность, что даты могут сместиться на более ранний срок. Об этом в рамках проекта «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.