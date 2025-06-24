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В Казани Дворец молодежи планируют открыть к концу июня 2026 года

Однако есть вероятность, что даты сместят на более ранний срок.

Источник: Комсомольская правда

В Казани Дворец молодежи на базе ДК Химиков планируют открыть к концу июня 2026 года. Однако есть вероятность, что даты могут сместиться на более ранний срок. Об этом в рамках проекта «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Второй год идет ремонт ДК Химиков. Уже готовы правый и левый блоки с мастерскими и новыми помещениями для сотрудников. Специалисты обновляют хореографический зал, арт-пространства и комнаты для кружков. После они приступят к актовому залу и холлу.

Как отметил спикер, планируется завершить работы ко Дню молодежи в 2026 году (27 июня). Однако при ускорении финансирования можно сделать это раньше. Ремонт проводится в рамках программ «Регион для молодых» и «Россия — страна возможностей».

Напомним, в Казани на ремонт ДК Химиков выделили 83 миллиона рублей. Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета.