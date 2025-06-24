Объем инвестиций Красноярского края впервые превысил отметку в триллион рублей

«В прошлом году мы преодолели важный рубеж: свыше одного триллиона рублей инвестиций. С учётом того, что ВРП края ожидается на уровне 4 трлн рублей — соотношение капвложений к производимой продукции у нас примерно 25%. Это очень хороший показатель, выше среднероссийского. И его нужно сохранять. Подчеркну, что инвестиционное развитие — это базовое требование для устойчивости и роста краевой экономики», — отметил председатель краевого правительства Сергей Верещагин.