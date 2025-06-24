Объем инвестиций Красноярского края впервые превысил отметку в триллион рублей

Несмотря на ряд внешних вызовов, принятых краем в прошлом году, регион смог сохранить экономическую стабильность и обеспечить устойчивое исполнение бюджета.
«В 2024 году мы столкнулись с ростом курса доллара, увеличением цен на золото и нефть, что положительно сказалось на доходной части бюджета. Это позволило нам сохранять социальные обязательства, развивать инфраструктуру и модернизировать экономику», — сообщил Владимир Бахарь.
Объем краевых инвестиций впервые превысил отметку в один триллион рублей, повысился кредитный рейтинг. Министр финансов края отметил, что в сфере качества жизни регион остается лидером СФО, в том числе и по уровню средней заработной платы.
«В прошлом году мы преодолели важный рубеж: свыше одного триллиона рублей инвестиций. С учётом того, что ВРП края ожидается на уровне 4 трлн рублей — соотношение капвложений к производимой продукции у нас примерно 25%. Это очень хороший показатель, выше среднероссийского. И его нужно сохранять. Подчеркну, что инвестиционное развитие — это базовое требование для устойчивости и роста краевой экономики», — отметил председатель краевого правительства Сергей Верещагин.
Основные параметры консолидированного бюджета края впервые превысили 520 млрд рублей. Доходы составили 520,7 млрд рублей, расходы — 527,4 млрд рублей. Бюджет был исполнен с техническим дефицитом в размере 7 млрд рублей, однако благодаря грамотному управлению сформированы значительные резервы.
Несмотря на снижение поступлений налога на прибыль организаций, удалось компенсировать эти потери за счет роста других налоговых и неналоговых доходов — более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Неналоговые доходы увеличились почти на 8 млрд рублей, в том числе за счет размещения средств на депозитах. Такая динамика стала возможной благодаря высоким процентным ставкам в течение года.
Расходная часть бюджета была направлена в первую очередь на реализацию государственных программ. Общий объем финансирования госпрограмм превысил 400 млрд рублей. Наибольший рост зафиксирован в сфере образования (+12,2 млрд рублей), здравоохранения (+7,2 млрд рублей) и жилищно-коммунального хозяйства (+2,6 млрд рублей).
В рамках объявленного Президентом Года семьи 77 млрд рублей было выделено на социальную поддержку населения, 15 млрд рублей — на помощь семьям с детьми.
Более 70% бюджетных расходов были направлены на повышение качества жизни населения. На развитие экономики было выделено около 77 млрд рублей, а на общегосударственные вопросы — 39 млрд рублей.
На инфраструктурное развитие края выделили 75 млрд рублей, около половины из которых пошли на дорожное хозяйство и транспорт, включая строительство метротрамвая в Красноярске.
На поддержку участников СВО и членов их семей было направлено более 8 млрд рублей.
Объем средств на повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы вырос до 28,6 млрд рублей.
По итогам года общие параметры местных бюджетов составили около 240 млрд рублей. Около 70 млрд рублей пошло на решение вопросов местного значения.
Впереди у региона стоит задача реализации 19 национальных проектов. На эти цели уже предусмотрено около 50 млрд рублей ежегодно.
Председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко подчеркнул значение открытости бюджетного процесса: «По очевидным причинам бюджет края формируется и исполняется в непростых условиях, где действуют факторы глобального уровня, значительное влияние имеет и международная обстановка, и деятельность крупных компаний. Общественные слушания являются важным этапом формирования общих решений, которые ложатся в дальнейшем в основу нашей бюджетной политики, определения приоритетов. Открытый диалог, который подразумевается и на стадии бюджетного планирования, и на стадии отчета об итогах работы по исполнению бюджета, является залогом того, что наша финансовая и организационно-управленческая политика проходят необходимую сверку с широким кругом экспертного сообщества, жителями края».