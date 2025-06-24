Мишустин поручил оснастить центр станкостроения на базе «Станкина» до 2031 года

При этом основные образовательные программы и направления подготовки центра должны появиться гораздо раньше — Минпромторгу и Минобрнауки необходимо их представить уже к 25 декабря 2025 года. Задача — обеспечить «полный производственный цикл создания оборудования для станкоинструментальной отрасли и подготовку специалистов для решения задач технологического лидерства».