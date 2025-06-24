Мишустин поручил оснастить центр станкостроения на базе «Станкина» до 2031 года

Обеспечить финансирование оснащения «в объеме не менее 10 млрд рублей поручено Минпромторгу и Минфину» до 31 декабря 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина. К тому же сроку «Минобрнауки совместно с Минпромторгом предстоит обеспечить оснащение специализированных научно-производственных лабораторий».
При этом основные образовательные программы и направления подготовки центра должны появиться гораздо раньше — Минпромторгу и Минобрнауки необходимо их представить уже к 25 декабря 2025 года. Задача — обеспечить «полный производственный цикл создания оборудования для станкоинструментальной отрасли и подготовку специалистов для решения задач технологического лидерства».
Появление нового кампуса «Станкина» — одна из ключевых задач развития университета, утвержденных правительством в 2024 году. Мишустин — выпускник «Станкина» — отмечал, что такие мероприятия позволят вузу стать одним из ведущих в стране по инженерному направлению.