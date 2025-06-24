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В Иркутской области разработают план повышения транспортной доступности

Власти региона разрабатывают программу, которая улучшит транспортную доступность отдалённых сёл.

Источник: Правительство Иркутской области

Власти Иркутской области приступили к разработке программы, направленной на улучшение транспортного сообщения между отдалёнными населёнными пунктами и административными центрами. Было принято решение до конца года сформировать пятилетний план развития транспорта, включающий корректировку маршрутов и введение регулируемых тарифов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутска.

Сейчас общественный транспорт охватывает 92,5% населённых пунктов региона, однако в оставшихся 7,5% требуется изменить схему движения. По словам министра транспорта Максима Лобанова, уже проведена оптимизация дублирующих маршрутов, но важно обеспечить жителям удаленных сёл комфортный проезд по выбранным маршрутам.

Программа будет реализована совместно с муниципалитетами после детального анализа ситуации в районах. Основная цель — сделать транспортное передвижение более удобным и доступным для всех жителей области.