Техзадание для нового кампуса «Станкин» должны составить до 1 сентября

Для создания кампуса определен земельный участок площадью не менее 15 га в московском районе Коммунарка. Заказчиком строительства выступит правительство Москвы. Финансирование строительно-монтажных работ, оснащение зданий мультимедийным и учебно-лабораторным оборудованием будет предусмотрено за счет средств города и федерального бюджета.
Правительству Москвы совместно с Минобрнауки и Минпромторгом рекомендовано предусмотреть размещение в кампусе головного центра компетенций по развитию станкоинструментальной отрасли, физкультурно-оздоровительного корпуса и учебно-лабораторных корпусов, гостиниц, рекреационных и парковочных зон, конгрессно-выставочного центра и военно-учебного центра для комфортного обучения не менее 11,5 тыс. студентов.
Правительству Москвы также рекомендовано проработать вопрос о создании на территории кампуса инфраструктуры для размещения офисов предприятий реального сектора экономики. Цель — помочь ранней профориентации студентов и их взаимодействию с будущими работодателями, поясняют в кабмине.