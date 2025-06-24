Техзадание для нового кампуса «Станкин» должны составить до 1 сентября

Правительству Москвы совместно с Минобрнауки и Минпромторгом рекомендовано предусмотреть размещение в кампусе головного центра компетенций по развитию станкоинструментальной отрасли, физкультурно-оздоровительного корпуса и учебно-лабораторных корпусов, гостиниц, рекреационных и парковочных зон, конгрессно-выставочного центра и военно-учебного центра для комфортного обучения не менее 11,5 тыс. студентов.