Китай с «КазМунайГазом» будет искать нефть на Каспии

«КОР» имеет контракты на разведку и добычу углеводородов на месторождении Ащисай в Кызылординской области (до 15 января 2028 года), на разведку и добычу углеводородов на месторождении Восточный Караванчи в Карагандинской области (до 13 сентября 2028 года), а также контракт на добычу углеводородов на месторождении Бастау в Кызылординской области (до 7 марта 2027 года). Информацию о владельцах компании можно посмотреть тут.