Китай с «КазМунайГазом» будет искать нефть на Каспии

Сегодня министерство энергетики Республики Казахстан, АО «НК “КазМунайГаз” (КМГ) и CNOOC Hong Kong Holding Limited (дочерняя компания CNOOC Limited) подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта “Жылыой”, расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. Документ подписали вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев и от имени CNOOC Hong Kong Holding Limited вице-президент CNOOC Limited Лю Юнцзе.
В КМГ отмечают, что крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта Жылыой на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC.
Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв. км), переобработку исторических данных 2D (400 пог. км), бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 метров, в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 метров.
CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) является одним из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующейся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
Одновременно с этим Минэнерго сообщило, что заключило по итогам проведенных прямых переговоров три контракта на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участках Жылыой, Аккудук и Северный-2 с нацкомпаниями «КазМунайГаз» и QazaqGaz.
Планируемые инвестиции в проекты на период разведки составят около 23,7 млрд тенге.
На данных участках будут произведены 3D-сейсморазведка (полевые работы, обработка и интерпретация 550 кв. км); бурение трех независимых разведочных скважин общей проходкой не менее 7 км и двух зависимых скважин проходкой не менее 5 км. В зависимости от результатов полученных данных 3D-сейсморазведки на участке «Жылыой» может быть проведено бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной до 4,5 км. Партнерами QazaqGaz являются казахстанские компании «КазАзот» и «Нефтяная компания “КОР”.
Ранее сообщалось, что совокупные активы «КОР» сократились на конец 2023 года до 20,9 млрд тенге с 21,7 млрд тенге годом ранее, нераспределенная прибыль выросла до 22,3 млрд тенге с 21 млрд тенге на конец 2022 года. В 2023 году компания получила 8,7 млрд тенге чистой прибыли, в 2022 году — 9,4 млрд тенге, выручка составила 26,2 млрд и 29,3 млрд тенге соответственно.
«КОР» имеет контракты на разведку и добычу углеводородов на месторождении Ащисай в Кызылординской области (до 15 января 2028 года), на разведку и добычу углеводородов на месторождении Восточный Караванчи в Карагандинской области (до 13 сентября 2028 года), а также контракт на добычу углеводородов на месторождении Бастау в Кызылординской области (до 7 марта 2027 года). Информацию о владельцах компании можно посмотреть тут.