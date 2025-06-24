Нацбанк сообщил, как изменилось кредитование в Башкирии

По данным Нацбанка Башкирии, объёмы кредитов бизнесу выросли за счёт роста займов крупных компаний. Всего за январь-апрель 2025 года бизнес занял 191,5 млрд руб. — на 3,8% больше, чем в январе-апреле 2024.
При этом на крупный бизнес приходится почти две трети суммы — 112,82 млрд руб., и это на 11% больше, чем в начале прошлого года.
Малый и средний бизнес сократил кредитование — займы обходятся слишком дорого. В январе-апреле МСП заняли 78,68 млрд руб., на 5% меньше прошлогоднего.
Объём кредитов физлиц сократилась почти на треть до 158,35 млрд руб. (-30,6%). В составе этой суммы 133,25 млрд потребительских кредитов (-25,2%) и 25,1 млрд ипотек (-50%). Ипотеки подробнее рассматривали ранее.
В апреле, по данным ОКБ, число потребкредитов, полученных жителями Башкирии, сократилось на 7% к марту, а объём — на 10%.