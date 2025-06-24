Средняя зарплата нижегородских медиков достигла почти 64 тысяч рублей в месяц

Самую большую зарплату работодатели обещают главным врачам — в среднем 102,4 тысячи рублей в месяц. Медицинским представителям предлагают доход около 90 тысяч рублей в месяц. Врачи могут рассчитывать на 85,5 тысяч рублей в месяц. Наибольший рост доходов зафиксирован у ветврачей — их зарплата увеличилась на 31% и достигла почти 70 тысяч рублей в месяц.