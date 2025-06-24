Средняя зарплата нижегородских медиков достигла почти 64 тысяч рублей в месяц

За год зарплата медиков в Нижегородской области увеличилась на 17% и достигла почти 64 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставили аналитики сервиса hh.ru.
Самую большую зарплату работодатели обещают главным врачам — в среднем 102,4 тысячи рублей в месяц. Медицинским представителям предлагают доход около 90 тысяч рублей в месяц. Врачи могут рассчитывать на 85,5 тысяч рублей в месяц. Наибольший рост доходов зафиксирован у ветврачей — их зарплата увеличилась на 31% и достигла почти 70 тысяч рублей в месяц.
В сфере медицины и фармацевтики в регионе сохраняется дефицит кадров. Работодатели ищут лаборантов (+62% новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+37%), а также заведующих аптекой (+16% новых вакансий).
Во всем Приволжском федеральном округе зафиксирована нехватка более 14,5 тысяч врачей в различных направлениях.