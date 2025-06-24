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Средняя зарплата в Беларуси выросла по итогам мая

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в мае нынешнего года составила 2652,3 рубля, сообщает Белстат.

Источник: Sputnik.by

За месяц средняя зарплата выросла: в апреле она составила 2613,5 рубля (тогда показатель тоже демонстрировал рост относительно марта).

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в стране остаются те, кто занят в отрасли «Информация и связь» (в нее входит и сфера IT). Средняя зарплата по итогам мая у работников этого сектора составила 5711,6 рубля.

Также зарплаты более трех тысяч белорусских рублей получают работники оптовой и розничной торговли, специалисты, занимающиеся ремонтом автомобилей и мотоциклов, финансовой и страховой деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.

Если сравнивать зарплаты по регионам, то выше всего они традиционно в белорусской столице. В Минске средняя зарплата в мае равна 3504 рубля.

Ранее эксперты ЕАБР отмечали высокий темп роста заработных плат в Беларуси. Специалисты банка также прогнозируют сохранение такой тенденции в текущем году.

По оценке аналитиков, темпы роста зарплат бюджетников сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении им надбавок. А во внебюджетном секторе зарплаты продолжают расти в условиях жесткого рынка труда.