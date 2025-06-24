В Казахстане за криптовалюту можно будет покупать товары и услуги

Также глава государства проинформировал, что МФЦА занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии в Индексе глобальных финансовых центров и лидирует в регионе по зеленым и цифровым финансам. А более 89% всех транзакций в Казахстане осуществляются уже безналичным способом оплаты, использование мобильного банкинга выросло более чем на 460% за последние четыре года.