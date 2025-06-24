В Казахстане за криптовалюту можно будет покупать товары и услуги

Президент отметил, что Казахстан входит в топ-30 по уровню цифровизации по версии ООН. С 2018 года количество финтех-компаний увеличилось в четыре раза, а в МФЦА зарегистрировано свыше 4000 участников, включая криптобиржи и платежные сервисы. Президент пригласил международных партнеров к сотрудничеству в развитии цифровой и ИИ-инфраструктуры.
Также глава государства проинформировал, что МФЦА занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии в Индексе глобальных финансовых центров и лидирует в регионе по зеленым и цифровым финансам. А более 89% всех транзакций в Казахстане осуществляются уже безналичным способом оплаты, использование мобильного банкинга выросло более чем на 460% за последние четыре года.
«Мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и других целей. Стратегическое значение для нашей страны также имеет развитие искусственного интеллекта. Мы считаем, что ИИ является ключевым фактором будущего роста, конкурентоспособности и цифрового суверенитета государства», — добавил президент.
О планах по созданию CryptoCity Касым-Жомарт Токаев впервые сказал на пленарной сессии Международного форума Астана. Он также отметил, что в стране особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Цель РК — стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.
Как сообщалось, в мае текущего года в Казахстан прибыл суперкомпьютер, производительность которого составила около 2 экзафлопс. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200. Чипы разработаны для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Также ранее президент заявлял, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии.